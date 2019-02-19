الصحة: ضبط مصنع "للخيوط الجراحية" غير مرخص بمحافظة الشرقية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع الخيوط الجراحية، بمدينة بلبيس، محافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم ضبط 11 ألفا و328 خيطا جراحيا بأحد مخازن المصنع المذكور معد للبيع دون ترخيص من الوزارة، أو الحصول على موافقات استيرادية، وذلك بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر، فضلا عن عدم توافر الشروط الصحية الواجب توافرها فى مثل هذه المصانع.

وشدد مجاهد، على أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتشميع المكان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات، مؤكدًا على أن الوزارة ماضية فى تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية على قطاع الدواء والمستلزمات الطبية لإحكام السيطرة عليها وضبط أى تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.