شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بترا للصناعات الهندسية الأردنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، محمد البرقاوى والمهندس سمير حامد الفتينى مدير شركة بترا للصناعات الهندسية الأردنية، وذلك لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء العرب، دعما لخطط التنمية وزيادة نسب المكون المحلى، حيث تم بحث التعاون فى مجال المعدات وتجهيزات التكيف المركزى لخدمة مشروعات التنمية وزيادة نسب المكون المحلى مستقبلا، من خلال عقد شراكة تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر والسوق العربية.