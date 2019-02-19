السيسى يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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