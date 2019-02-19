مصر | "الحسين الجامعي" يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ"مصابة الدرب الأحمر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحسين الجامعي" يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ"مصابة الدرب الأحمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مستشفى الحسين الجامعي، تقريرا طبيا خاص بحالة السيدة حلاوتهم زينهم إبراهيم، التي أصيبت في التفجير الانتحاري، أمس، بمنطقة الدرب الأحمر، نافيا عدم تدهور حالتها الصحية.

وجاء في التقرير أن الإصابات عبارة عن جرح غائر بالفخد الأيمن، وشرخ في عظام القدم اليمنى.