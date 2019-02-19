مصر | أمن الدولة تتسلم قضية حادث الدرب الأحمر الإرهابي

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تسلمت نيابة أمن الدولة العليا ملف التحقيقات في حادث تفجير الدرب الأحمر، من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية؛ لاستكمال التحقيقات.

وكان فريق من نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة، انتقل لمعاينة حادث انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الدرب الأحمر، وأمرت النيابة بندب فريق من الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة لمكان الحادث وإعداد تقرير شامل عنه، كما أمرت بنقل جثث الشهداء والإرهابي إلى مشرحة زينهم، تمهيدًا إلى الانتقال لمناظرتهم، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسين العام ومستشفى القوات المسلحة لإسعافهم

نادي قضاة مصر يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي

أدان نادي قضاة مصر الحاداث الإرهابي الذي وقع، أمس الإثنين، بتفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه في منطقة الدرب الأحمر.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أصدر بيانًا أدان فيه بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أمس جراء تفجير أحد العناصر الإرهابية نفسه في منطقة الدرب الأحمر، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من رجال الشرطة البواسل ومن المارة الأبرياء.

وأعرب نادي القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء، ودعاء للمصابين بتمام الصحة والعافية، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإرهابية الخبيثة هي أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معاني الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان السماوية.

وأضاف النادي في بيانه: "شاهد عليهم أمام البشرية على سوء عاقبتهم فلقد قتلوا وروعوا الأبرياء ويتموا الأطفال وأثكلوا الأمهات وكسروا القلوب وخسروا دينهم ودنياهم فصدق فيهم قوله سبحانه وتعالى بِسْم الله الرحمن الرحيم (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)".

وتابع: "وصدق فيمن أعانهم ودعمهم وساعدهم قوله سبحانه وتعالى بِسْم الله الرحمن الرحيم (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [سورة المائدة ـ الآية 33] صدق الله العظيم".

وأكد نادي القضاة تضامنه مع رجال الشرطة البواسل في دفاعهم بكل بسالة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعي، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، مؤكدين أنهم العين الساهرة بقيامهم بواجبهم الوطني بحماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية ليبيت جموع أفراد الشعب المصري العظيم، آمنين على يومهم وغدهم ومستقبلهم.

وأعرب عن تقديره للدور البطولي الذي يقومون به، حفاظًا على أمن وسلامة الشعب المصري، مؤكدًا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب السرطانية من جذورها، داعين الله أن يرد كيد المتربصين بمصر الكنانة وأمنها واستقرارها في نحره وأن يحفظها أمنًا أمانًا وشعبها الكريم.