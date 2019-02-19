مصر | النيابة تأمر بحبس عاطلين بتهمة سرقة التكاتك بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس عاطلين بتهمة سرقة التكاتك بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة التكاتك في مدينة بدر.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهما "محمود ع"، و"إبراهيم ع" عاطلين، وبسؤالهما أنكرا ارتكابهما وقائع السرقة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الأمن العام" يضبط مرتكبي واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بالتجمع الخامس

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بقيام مجهولين بسرقة 2 طن حديد تسليح من قطعة أرض ملكه كائنة بدائرة القسم باستخدام سيارتين نصف نقل.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث كلٍ من:

المدعو/ "محمد ع. س"- سن 34، سائق "له معلومات جنائية" .

المدعو/"طارق أ.س".

المدعو/"إسلام .ع.ز".

المدعو/"مصطفى .ع.ز"- شقيق الثالث- سن 19.

المدعو/"محمد أ. ع"- سن 22، مالك السيارة المستخدمة فى الواقعة.

المدعو/"جلال خ. س"- سن 18.

المدعو/"محمد س. م"، "له معلومات جنائية" .

المدعو/"محمود م. ع"، "له معلومات جنائية" .

المدعو/"سعيد د. م".

المدعو/ "أحمد ع. س"- سن 30 "له معلومات جنائية".

المدعو/ "حسين م. ع"- سن 35 – (هارب ) .

المدعو/ "عصام ح. ع"- سن 34، مالك السيارة المستخدمة فى الواقعة– (هارب ).

المدعو/ "محمد ح. ع"– (هارب ).

يشار إلى أن المتهمين الرابع والخامس محبوسان إحتياطياً على ذمة قضية "مشاجرة وسلاح ناري" بقسم شرطة أول مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا المتهمين من الحادي عشر إلى الثالث عشر وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى مالك مخزن "له معلومات جنائية"، حيث تم ضبط مالك المخزن وأقر بما جاء بأقوال المذكورين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.