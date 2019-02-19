شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تدين هجوم الدرب الأحمر.. وتؤكد: نقف مع مصر ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة، الحادث الإرهابى الذى وقع بالأمس فى القاهرة. وقالت فى بيان "ندين بشكل لا لبس فيه الحادث الإرهابى .. وإننا نشجب جميع أشكال الإرهاب ونكرّم ضبّاط الشرطة الشجعان الذين ضحوا بحياتهم لحماية المواطنين". كما تقدمت السفارة بالتعازى لأسر الضحايا معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد البيان أن الولايات المتحدة تقف مع مصر ضد الإرهاب والتطرف.

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