شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توافق على مخطط إنشاء منطقة صناعية بحلوان توفر 25 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة على مخطط المنطقة الصناعية الجديدة التى سيتم إنشاؤها بحلوان على مساحة تقارب 1,8 مليون متر مربع "428 فدانا" شرق مطار حلوان، شرق طريق الاتوستراد.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هدف المنطقة الصناعية توفير احتياجات المنطقة من فرص عمل وتنمية للمكان مع الحفاظ على الأرض التي تم استردادها وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى، وتشجيع النمو الصناعى.

وتتمير المنطقة الصناعية الجديدة، بقربها من مطار حلوان بـ2 كم ومن مطار القاهرة بـ65 كم و120 للعين السخنة وكيلو ونصف من المنطقة الصناعية بـ 15 مايو .

والمنطقة تحتاج لتوسعات بخطوط المياه ونحطة معالجة للصرف الصناعى ، وستعمل فى الصناعات الهندسية والإلكترونية والغذائية وغيرها، وتم وضع مخطط للخدمات المركزية والمرافق والمناطق الخضراء، كما ستستخدم المياه المعالجة من الصرف، ومن المقرر أن توفر المنطقة 25 ألف فرصة عمل .

ويحضر الاجتماع المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، جميع قيادات محافظة القاهرة، بما فيهم نواب المحافظ والقيادات الجديدة التى تم تعيينها فى حركة التعيينات الأخيرة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.