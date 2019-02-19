فيديو.. عمل بطولي لخبراء المفرقعات في تفكيك مخزن متفجرات الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

أنقذ خبراء المفرقعات حارة الدرديري بالكحكيين، بعدما عملوا على مدى ما يقرب من 12 ساعة في تفكيك المتفجرات التي عثرت عليها أجهزة الأمن بشقة إرهابي الدرب الأحمر، والذي فجر قنبلة كانت بحوزته أثناء مطاردة قوات الأمن له مساء أمس.

وكشف فحص خبراء المفرقعات وقوات الأمن أن الشقة تضم كمية كبيرة من المتفجرات، وفوارغ قنابل ومادة tnt شديدة الانفجار.

وقال مصدر أمني إن خبراء المفرقعات تعاملوا حتى صباح اليوم مع المواد التي تم العثور عليها باستخدام أحدث الأجهزة لإبطال مفعولها الانفجاري، كما أخلت القوات المنطقة من السكان وفرضت كردونا أمنيا لتأمين المواطنين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس الاثنين أنه "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكانه بحارة الدرديري في الدرب الأحمر".

وأضافت: "حاصرت قوات الأمن الإرهابي وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام". فيما ارتقى ضابط الأمن الوطني شهيدا في وقت لاحق اليوم متأثرا بإصابته، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة، وفتح تحقيق عاجل في حادث انفجار الأزهر.

انفجار الدرب الأحمر.. تغطية خاصة (اضغط هنا)