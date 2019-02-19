محافظ الشرقية يغيب عن اجتماع "محلية النواب" لتشييع شهيد "الدرب الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلا بين النواب بشأن استمرار الاجتماع أو تأجيله؛ بسبب عدم حضور محافظة الشرقية رغم أنه كان مقرر انعقاده بحضوره، إلا أن المحافظ لم يتمكن من الحضور بسبب تشييع جثمان أحد الشهداء من أبناء الشرقية في الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الاثنين، وحضر بدلا منه اللواء حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة.

ورأى بعض النواب إرجاء الاجتماع بسبب عدم حضور المحافظ، فيما رأى أغلب النواب استكمال الاجتماع وهو ما استجابت له اللجنة، وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه تواصل مع المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمعرفة سبب التغيب، وأشاروا إلى أن السبب هو استشهاد أحد أمناء الشرطة من محافظة الشرقية في حاث منطقة الدرب الأحمر أمس، ما أحال دون حضور المحافظ.

وخير "السجيني" النواب بين أمرين، إما بدء الجلسة في غياب المحافظ لحين الحضور، أو إرجاء الجلسة ليوم آخر لحين الحضور، وقال: "مع الملاحظة لوزارة التنمية المحلية والمحافظة، اللجنة فيها ٣٨ نائب وممثلين آخرين من الوزارات والمسئولين في المحافظة، وراد أن يكون هناك ظروف، لكن على المستوى الرسمي يجب على المحافظ أو الوزير إخطار البرلمان بوجود ظرف طارئ، هذه هي الدولة دستور ولائحة، يجب إخطارنا ثم نخطر النواب، هذا من حيث الإجراء، أما لو ظرف شخصي يرفع سماعة التليفون لرئيس اللجنة أو الأمين العام لكن أن نفاجأ بمفاجآت هذه مسألة نسجلها لتلافيها في المستقبل".

واعتبر النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة أن عدم وجود المحافظ خسارة له وليس للنواب، وقال: "نحن نعمل على حل مشاكل هو ليس مستوعبها، نحتاج الاجتماع في وجوده مع نواب الشرقية".

من جهته، رأى النائب مجدي مرشد، استكمال الاجتماع، قائلا: "وجود السكرتير العام للمحافظة وباقي التنفيذيين الذين تكبدوا عناء السفر يكفي لاستمرار الاجتماع"، مطالبا باستكمال الجلسة وإرجاء الأمور التي تتطلب حضور المحافظ بنفسه لجلسة أخرى.

وقال النائب مجدي مرشد: "لأول مرة أحضر هذه اللجنة الفريدة والمتميزة، استشهاد أي حد من أولادنا يستوجب وجود المحافظ في المحافظة لتشييع جثمان الشهيد، ووجود السكرتير العام وبعض القيادات يجعلني أفضل بدء الاجتماع واستمراره، وإذا توقف أي شيء على حضور محافظ نرجأه لاجتماع آخر".

فيما قال نائب الشرقية، لطفي شحاتة: "طلب الإحاطة بتاعي مش عايز محافظ، عايز رئيس وزراء، وجود المحافظ أو عدم وجوده مش فارق معايا محتاج رئيس الوزراء".

وفى النهاية تم التوافق على استمرار الاجتماع، وقال رئيس اللجنة: "النائب الذي يريد استكمال مناقشة طلبه سنناقشه، والذي لا يريد مناقشته إلا في حضور المحافظ سنؤجله، ولو طلب تم مناقشته ويحتاج رد سنعقد اجتماع بحضور المحافظ للرد عليه"

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