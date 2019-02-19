"العصار" يشيد بـ"إيديكس 2019" في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استكمل الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء مع عدد من الشخصيات البارزة وممثلي الشركات العالمية خلال فعاليات معرض IDEX2019 المقام بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17-21 فبراير الحالي.

واستقبل الوزير، محمد بن حمد البواردي، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتية، والفريق الركن حمد محمد ثانى الروميثي، وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس أركان الجيش الإماراتي، واللواء الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية، والذين أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة في مجال التصنيع الحربي ، وأعربوا عن سعادتهم بمشاركة المدرعتان ST500- ST100 لأول مرة فى معرض دولي خارج مصر، الأمر الذي يعكس مدى التطور فى تكنولوجيا التصنيع العسكري؛ استكمالًا لما سبق وأن اطلعوا عليه فى معرض EDEX2018 الذى أقيم فى مصر فى ديسمبر الماضى .

وأشاد "العصار" بما شاهده من تكنولوجيا متطورة فى الصناعات الحربية لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء تفقده للجناح الإماراتي، والذى يعكس التقدم الهائل الذى وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشاد بالتنظيم المتميز للمعرض كسابق عهده وأكد على تطلعه للمشاركة فى "IDEX2021" فى دورته القادمة، مؤكدًا أنه يثق بأنها ستكون على مستوى عالمي فى التنظيم والمشاركة، وعن تطلعه لمشاركة عدد أكبر من الشركات الإماراتية فى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX2020، المقرر إقامته في مصر العام المقبل.

وخلال لقاء الفريق عواد بن عيد البلوي، مدير عام حرس الحدود السعودي بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، أشاد "البلوى" بما تمتلكه الوزارة من معدات وذخائر إلى جانب الدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M88-A2 (هرقل) والمدرعتان ST500 - ST100 اللتان تشارك بهم الوزارة لأول مرة، والذى يعكس ما توصلت إليه مصر من تكنولوجيا متميزة في التصنيع العسكري.

وخلال اللقاء جرى التأكيد على العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين وضرورة التعاون من أجل دعم التصنيع الحربي في المنطقة لمواجهة التطرف والإرهاب.

وخلال لقائة بمايكل ديشمن، رئيس مجلس إدارة شركه أوشكوش الأمريكية، التى تعمل فى مجال تصنيع الشاحنات المتخصصة في أعمال النقل و الإمداد بالوقود و إنقاذ الدبابات و المركبات المدرعة، أكد "العصار" على التعاون الوثيق بين الشركة وشركات الإنتاج الحربي، بعد أن حقق التعاون فى مجال التصنيع المشترك لناقلات (70طن) وعربات النقل المتوسطة(MMT) وناقلات الخدمة حمولة 15طن/25طن والناقلات المبردة نجاحا كبيرًا، وأعرب عن رغبته فى زيادة أوجه التعاون بين الطرفين لتمتد إلى مجالات أخرى.

ومن جانبه أكد "مايكل ديشمن" أنه يسعى إلى التوسع فى مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي فى ظل ما تشهدة من تطور تكنولوجي ملحوظ فى التصنيع العسكري.

كما التقى "العصار"، Pricision machonery رئيس مجلس إدارة شركة General dynamics، التى تعمل فى مجال الأنظمة البحرية والقتالية ونظم المعلومات وتكنولوجيا الطيران ، والذى أكد على رغبته فى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وبحث المجالات التى يمكن التعاون من خلالها بعدما شاهد التعاون الناجح بين عدد من الشركات الأمريكية وشركات الإنتاج الحربي المصرى ، والذى يعكس قدرة الإنتاج الحربي على التصنيع بدقة ومهارة فى مجال الصناعات الدفاعية.

وأعرب العصار فى نهاية زيارته أن هذا المعرض يعد منصة عالمية بارزة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات العسكرية على مستوى العالم، وتبادل الخبرات والأفكار وعرض الابتكارات والمشروعات المتقدمة فى تطوير الصناعات الدفاعية وتحديثها، كما يعد منصة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بشئون الدفاع، وعقد الشراكات مع دول العالم من أجل تحقيق طفرة صناعية فى مجال التصنيع الحربي.

وأكد أنه يجري الاستفادة من أسلوب تنظيم هذا المعرض وماجرى الإطلاع عليه من تكنولوجيات حديثة فى المجالات المختلفة فى الإعداد والتجهيز لمعرض الصناعات الدفاعية القادم المخطط إقامته بمصر عام 2020 "EDEX2020".