وزير النقل يبحث مع وفد "فيزا" تفعيل الاقتصاد الرقمي في مجالات النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع وفد مؤسسة فيزا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمي في مجالات النقل المختلفة.

وذكرت وزارة النقل - في بيان لها اليوم - أن وفد فيزا قدم عرضا عن المنظومات الرقمية المختلفة التي تم تطبيقها في عدد من دول العالم والتي تتيح للسائحين والمواطنين دفع قيمة تذاكر وسائل المواصلات المختلفة عن طريق كارت الفيزا وبعض الوسائل الأخرى ، بما يسهم في سرعة وسهولة التنقل داخل المحطات.

وأكد عرفات أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الدفع الإلكتروني بجميع وسائل النقل مع ضرورة ربط منظومة الدفع بين مختلف وسائل النقل..مشيرا إلى قيام الوزارة بتركيب 850 بوابة إلكترونية حديثة لها خاصية استخدام الكارت اللا تلامسي، وسيتم تركيب 220 بوابة أخرى، بما يسهم إيجابيا في عملية تنقل الركاب بين المحطات. ​