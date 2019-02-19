بعد حادث الدرب الأحمر.. برلماني: مشروع قانون لإيجار الشقق السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

اعلن الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، انتهاءه من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الارهابية، لافتا إلى أن الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، كشف عن أن الإرهابي كان يقطن بإحدى الشقق دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة في أوقات مختلفة.

وأوضح نصرالدين، فى بيان له اليوم، أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة في الأقسام المحيطة بكل منطقة، متابعا: "سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل".

وشدد نصرالدين، على أن الشرطة لابد أن تلزم المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضًا حق الدولة.

وأكد نصر الدين، أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومي، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال استئجار بعض العناصر الإرهابية لشقق للاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.

وتابع نصر الدين، أن مشروع القانون به مواد تغلظ العقوبة على المالك والمستأجر في حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس.

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