أول إجراء لوزير التعليم على شكوى الأطباء من الإساة لهم بكتاب "ثانية ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أرسل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خطابًا موجهًا إلى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، عبر فيه عن تقديره لما تبذله النقابة من جهود مخلصة في سبيل توفير رعاية صحية للمصرين، وأكد على تقديره للرسالة السامية للأطباء.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، جاء الخطاب ردًا على الشكوى التي سبق وتقدمت بها نقابة الأطباء إلى وزارة التربية والتعليم؛ اعتراضًا على الإساءة الواردة في كتاب خارجي لمادة اللغة الانجليزية، للصف الثاني الثانوي "المعاصر"، بأحد أسئلة الترجمة من اللغة الانجليزية إلى العربية، وكانت ترجمة العبارة كالتالي: "بعض الأطباء الأشرار يتعاونون مع العصابات التي تخطف الأطفال من أجل سرقة أعضائهم؛ ليستخدموها بعمليات زراعة الأعضاء".

وقال وزير التربية والتعليم، إنه توجه بحذف كلمة الأطباء من العبارة لتصحيح المعنى؛ مشيرًا إلى أن العبارة محل الشكوى لم تعمم صفة الأشرار على جميع الأطباء ولم تذكر الأطباء المصريين على وجه التحديد، وأن العبارة المذكورة بمثابة رسالة لتوخي الحذر من عصابات خطف الأطفال وليس من الأطباء.

كما أصدر الوزير توجيهاته لجميع اللجان المختصة بفحص الكتب وحذف أي عبارات قد تحمل شبهة الإساءة وعدم التقدير لأي شخصية أو جهة أو مؤسسة أو فئة من فئات المجتمع، مع مراعاة ذلك خلال الطبعات القادمة للكتب محل الفحص.