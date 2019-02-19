مصر | حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لترويجهما المواد المخدرة بالسلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام أول يفيد بقيام "هاني. م" 23 سنة عاطل، "محمد. ع" 25 سنة عاطل، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 22 قرصًا من الترمادول المخدر، 10 قطع حشيش، وبسؤالهما أنكروا التهم المنسوبة إليهم وترويجهم للمواد المخدرة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

قبل تنفيذهم لتفجيرات.. مقتل 16 إرهابيا في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالعريش

لقي 16 عنصرا إرهابيا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في مدينة العريش، قبل تنفيذ عمليات إرهابية.

وكان قطاع الأمن الوطني، تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

وبمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع "10" منهم.

وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع "6" منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.