كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تطوير منازل وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة بالقيام بتطوير وتجميل حديثة غرناطة بمنطقة روكسي، فضلا عن إقامة منفذ لبيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقتي الزهرباء والوحدة العربية بعين شمس، وكما تم تنظيم دورة رياضية لكرة القدم بملاعب التنمية الفكرية بمنشأة التحرير بعين شمس. وقامت أمانة الحزب بالمنيا بترميم وتطوير أسقف 24 منزلا بمركز مطاي. وكما أقامت أمانة الحزب بالوادي الجديد عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة بمركز بلاط، فضلا عن تنظيم دورة حول تنمية المهارات بقرية القلمون بمركز الداخلة، وكذا تنظيم قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بقرية سيف الدين بمركز الخارجة.

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | "تطوير منازل وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية في المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.