أخبار مصر | نقيب الصحفيين يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدان الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، العمل الإرهابي الذي وقع أمس، في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد إثنين من رجال الأمن وإصابة آخرين.
وأشاد النقيب بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددًا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.
وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إن مصر تشهد وجود مؤشرات نهضة حقيقية في الداخل والخارج، وهو ما يمنح المصريين طاقة أمل كبيرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة وبمساعدة من الشعب المصري، استطاعت أن تنقذ مصر من مخطط كبير لإسقاط الدولة.
ولفت "سلامة" إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الأمام، ولتحقيق هدفها في الإصلاح والتنمية، موضحًا أن تلك المحاولات اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين أو تكسر إرادتهم، بل أنها سوف تكون قوة دافعة إضافية لهم لاستكمال مسيرة الانطلاق والتطور.
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