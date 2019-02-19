أخبار مصر | "محامين جنوب القليوبية" تتلقى الإقرارات الضريبية لعام ٢٠١٨

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين جنوب القليوبية" تتلقى الإقرارات الضريبية لعام ٢٠١٨ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بشبرا الخيمة، عن بدء تلقيها الإقرارات الضريبية من المحامين التابعين لمأمورية ضرائب المهن الحرة أول، يوميًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ببرج الندى أول شارع أحمد حلمي.

وقال إمام الصديق، أمين عام نقابة محامي جنوب القليوبية، إن الأوراق المطلوبة لتحرير الإقرار الضريبي هى صورة البطاقة، وصورة الكارنيه، مع مع رقم الهاتف الخاص بالمحامي، وذلك تحت رعاية مجلس نقابة محامي جنوب القليوبية، برئاسة مجدي حافظ، نقيب محامى جنوب القليوبية.