انت الان تتابع فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية..تعرف على الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس الموافق 7 مارس المقبل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم، ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية، ومسددا الاشتراك السنوي للجمعية، وكذا أن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامان على الأقل في 1 يناير 2019، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وأكدت "والي"، أنه توجد عدة قواعد لا بد من مراعاتها عند التقديم للحج، منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة، لافتة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين وفقا