رئيس جامعة الأزهر يطمئن على مصابي حادث الدرب الأحمر

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محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
زار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، مبنى الطوارئ في مستشفى الحسين الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث الانفجار الذى وقع بالقرب من المستشفى، مساء أمس الإثنين، إثر تفجير إرهابي نفسه بواسطة عبوة ناسفة، موجها بتوفير كافة الخدمات وصور الدعم للمصابين بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بمستشفى الحسين الجامعي، كما كلف إدارة المستشفى برفع درجة الاستعدادات القصوى بها، وتوفير الأطقم الطبية والاستشاريين بجميع التخصصات الطبية لعلاج المصابين.
واستقبل المستشفى عددا من الحالات المصابة جراء الحادث الإرهابي، إذ تم استقبال 3 مصابين، سيدة تعاني من كسر بالساق اليمنى، واثنين من الشباب أصيبا بخدوش وإصابات سطحية.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مقتل أحد العناصر الإرهابية في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته بعد قيام قوات الأمن بمحاصرته وضبطه، ما أسفر
واستقبل المستشفى عددا من الحالات المصابة جراء الحادث الإرهابي، إذ تم استقبال 3 مصابين، سيدة تعاني من كسر بالساق اليمنى، واثنين من الشباب أصيبا بخدوش وإصابات سطحية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مقتل أحد العناصر الإرهابية في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته بعد قيام قوات الأمن بمحاصرته وضبطه، ما أسفر عن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة 3 ضباط أحدهم من الأمن الوطني وآخر من مباحث القاهرة وضابط في الأمن العام.
وتداول ورواد موقع "تويتر"، فيديو للحظة استشهاد أميني شرطة في انفجار وقع في منطقة الكحكيين في الدرب الأحمر بشارع الأزهر في وسط البلد، خلال ملاحقة أجهزة الأمن أحد العناصر الإرهابية. وللإطلاع على الفيديو (اضغط هنا)
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