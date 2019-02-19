انت الان تتابع وفاة الأمير عبد الله بن فيصل.. وتقارير تكشف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي
في ظروف غامضة، أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، عضو هيئة البيعة في الحكم السعودي، عن عمر يناهز 63 عامًا، ولم يوضح البيان الصادر عن الديوان، أسباب الوفاة أو أي تفاصيل عن ظروفها، لكنه اكتفى بالإعلان عن خبر الوفاة والإشارة إلى موعد صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، وسط تعازي ونعي من أبناء وبنات الأسرة الحاكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع غياب أي معلومات رسمية عن تفاصيل الوفاة، زعم عدد كبير من أصدقاء الأمير الراحل، والمقربين للأسرة، أنه توفى في حريق اندلع بمنزله، وتسبب أيضًا في إصابة زوجته على الأقل، بحسب تقارير إعلامية نشرتها "إرم نيوز" و"سبوتنيك" وغيرها من المواقع الإخبارية. ونعى الشاعر السعودي عبد الله بن ربيعان، الأمير عبد الله
ومع غياب أي معلومات رسمية عن تفاصيل الوفاة، زعم عدد كبير من أصدقاء الأمير الراحل، والمقربين للأسرة، أنه توفى في حريق اندلع بمنزله، وتسبب أيضًا في إصابة زوجته على الأقل، بحسب تقارير إعلامية نشرتها "إرم نيوز" و"سبوتنيك" وغيرها من المواقع الإخبارية.
ونعى الشاعر السعودي عبد الله بن ربيعان، الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، عبر تويتر، مختتما "شفى الله المصابين وكل من مات في حريق شهيد بإذن الله".
وأكد الإعلامي السعودي، محمد الشمري، على تويتر، أن سبب الوفاة يعود لحريق نشب بالمنزل، داعيا للراحل بالرحمة.
ويعد الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وولد بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي أكثر من مرة.
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