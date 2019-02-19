شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يستقبل عددًا من شباب الباحثين أنشأوا وحدة لإنتاج المنظفات الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية استغلال كل الموارد والإمكانيات المتاحة في الوزارة وهيئاتها المختلفة ومراكزها البحثية الاستغلال الأمثل، بما يعود بالنفع والفائدة على الوزارة والعاملين فيها.

جاء ذلك خلال استقباله عددا من شباب الباحثين بقسم الكيمياء بمعهد بحوث القطن، الذين نجحوا في إنشاء وحدة إنتاج المنظفات الصناعية والطبيعية بمركز البحوث الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى حرصه الشديد على دعم وتشجيع الأفكار والمشروعات الجديدة، خاصة التي تحقق قيمة مضافة، وفائدة ومنفعة بالاعتماد على الجهود الذاتية.

واستعرض «أبوستيت» منتجات الوحدة مع شباب الباحثين، لافتًا إلى ضرورة دعم هذا المشروع، بحيث يتم تسويق منتجاته داخل الوزارة وهيئاتها ومركز البحوث الزراعية ومعاهده ومعامله المختلفة، وذلك في إطار ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد المالية للوزارة والاستفادة من القدرات البحثية الموجودة بالمعاهد.