شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للمهندسين» يعتمد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بالإجماع، ميزانية 2018، وشهدت الجلسة أجواء إيجابية، حيث عقدت الجلسة برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، وبحضور المهندس محمود مغاوري، الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق.

وعرض المهندس مؤمن شفيق الميزانية بفائض وصفه بأنه لم يحدث في تاريخ النقابة من قبل، وبلغ الفائض 178 مليون جنيه، لافتا إلى أنه للمرة الأولى تقل المصروفات خلال العام الحالي عن مثيلاتها خلال العام الماضي، برغم زيادة الأسعار، وزيادة المرتبات، بالإضافة إلى أن صندوق الرعاية الصحية شهد فائضا أيضاً.

وأعرب المهندس عبدالكريم آدم، أمين الصندوق المساعد السابق، وعضو المجلس الأعلى الحالي، عن سعادته بتقديم ميزانية بهذه الكيفية، مشيدا بجهد المهندس مؤمن شفيق، وهو ما أشاد به المهندس هشام والي، رئيس النقابة الفرعية، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي أن نجاح المجلس الحالي في تقديم ميزانية بهذا الشكل هو نجاح ليس للنقابة العامة فقط، وإنما للنقابات الفرعية أيضا.

يذكر أن المجلس الحالي تسلم صندوق المعاشات بعجز حوالي 222 مليون جنيه.