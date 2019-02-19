شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 إرهابيًا في مداهمة «بؤرتين» بالعريش شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من رصد بؤرتين إرهابيتين خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية والشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش . بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات دائرة قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مقتل 10 منهم. وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبوعيطة دائرة قسم شرطة ثالث العريش، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مقتل «6» منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

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