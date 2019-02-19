شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا الجديد يزور جامعة الإسكندرية: «متفائل بالإنجازات على أرض مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا بالقاهرة، جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، وكان في استقباله الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية في أول زيارة له للجامعة بعد توليه مهام منصبه الجديد، للتعارف وبحث سبل التعاون مع الجامعات البريطانية في المجالات الأكاديمية والبحثية في التخصصات المختلفة.

وهنأ رئيس الجامعة، السفير في بداية اللقاء على منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق، وأوضح أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من اتفاقيات التعاون والبرامج والمشروعات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات البريطانية، ورحب باستقبال طلاب من بريطانيا للدراسة بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب بكلية الآداب لتعلم اللغة والثقافة العربية.

وأكد السفير خلال الزيارة اهتمامه بملف التعليم، مشيرا إلى ضرورة التوسع والتنوع وجذب شركاء لنقل التكنولوجيا الحديثة في المجالات العلمية الحديثة المختلفة، بما يحقق منافع مشتركة لكلا الطرفين، كما أبدى السفير تفاؤله بالإنجازات والمشروعات العلمية التي تجري على أرض مصر وبناء جامعات دولية على أحدث الطرز العلمية في مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تأتي وفق رؤية ثاقبة بأهمية العلم والبحث العلمي في نهضة الأمم، وضرورة التحرك في هذا المسار لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات وصناعة المستقبل، كما أشاد السفير بالتقدم المهم لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وفرص الاستثمار التي تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولي.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأفريقية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالي والتعاون الدولي.