شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لـ«سيدة البلكونة»: «عايزة أخلص من اللي بشوفه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيديو شهير انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سيدة مُعلقة في سور البلكونة، وأشخاص يحاولون إنقاذها من الموت تحت اسم «زوج يلقي زوجته من البلكونة».

وظهر في الفيديو السيدة وهي تمسك بسور حديدي بشرفة إحدى الشقق، وهناك من يحاول إنقاذها من الوقوع أرضاً، خرجت سارة مجدي، السيدة التي ظهرت في الفيديو وكشفت حقيقة إلقاء زوجها لها من البلكونة، وقالت في اتصال هاتفي مع ريهام سعيد، ببرنامج «صبايا»، على شاشة الحياة، إن زوجها لم يقم بإلقائها بل هي من قامت بإلقاء نفسها بسبب كثرة المشاجرات والخلافات بينهم.

وأكملت حديثها أن السبب في دفعها للقيام بذلك الأمر هو تدخل شقيقة زوجها كثيراً في حياتهم، وتابعت: «بعد تحضيري للفطار تشاجرنا وقام بضربي ولذلك قررت أن ألقي نفسي من البلكونة علشان أخلص من اللي بشوفه».

من جانبه، نفي سيد زوج سارة أنه قام بإلقائها من البلكونة، وقال: «هو أنا أقدر أموت فار ولا قطة، أنا من أنقذها ورفعت يدها بقيت ممسكاً بها حتى وصلت مساعدات الجيران، حتى لو مش عشان خاطرها عشان خاطر العيال على الأقل».

وتابع: «محصلتش المشكلة دي غير لما أمها وأختها كانوا عندنا وأقسم بالله العظيم الموقف اللي حصل ده أول مرة يحصل في 8 سنين»، ونفى سيد ما قالته زوجته ان تدخل شقيقته هو السبب مؤكدًا أن والدتها وشقيقتها هما السبب.

على جانب آخر، رفض الزوج اقتراح ريهام سعيد بالصلح بينهم على الهواء مباشرة، ورفض غناء أغنية لزوجته مؤكدًا أنه تعرض لأزمة بسبب الموقف الذي حدث.