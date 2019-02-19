شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعتمد مخطط قطعة أرض لإنشاء مشروع عمرانى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمارنية، اعتماد تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقم 61 و63 بمساحة 12 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة لإحدى الجمعيات لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وتلتزم الجمعية طبقا للمادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تلتزم بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم للخارج يتم إعادة التسعير.

ونصت المادة الرابعة من القرار على إلتزام الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة.