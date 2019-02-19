شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: المملكة تواسى الشعب المصرى فى انفجار الدرب الأحمر الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، مخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى. وذكرت وكالة "واس" أن المصدر جدد رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، مقدما العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللحكومة والشعب المصرى الشقيق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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