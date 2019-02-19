شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال بلامأوى بالمنوفية ينقذ سيدة مسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فريق أطفال بلامأوى بمحافظة المنوفية بلاغا على بوابة الشكاوي الحكومية بوجود رجل مشرد مسن يبلغ من العمر 60 عاما، وتحرك فريق الشارع التابع لبرنامج حماية الأطفال بلاماوى للمواطن، الذى يدعي م.أ حيث كان يريد الاحتجاز بإحدى المستشفيات لعلاجه، نظرا لعدم وجود أوراق ثبوتية للحالة.

ونسق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية مع مديرية الشئون الصحية وتم تحويل الحالة إلى مستشفى السادات العام لتلقى العلاج، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة المواطن داخل المستشفى لحين استكمال العلاج وبحث إمكانية إيداعه داخل أحد دور الرعاية.

كما قام فريق أطفال بلامأوى فى وقت متأخر أمس وبعد انتهاء وقت العمل بالتوجه إلى سيدة تبلغ من العمر 70عاما تقطن فى أحد شوارع مركز سرس الليان.

وقد نقل الفريق السيدة التى تدعى أ ش إلى مؤسسة منوف للرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية اللازمة، حيث كانت تقطن الشارع وهى منهكة القوى من شدة البرد ولا تستطيع أن تقف على أرجلها.