شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسة المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، أجواء إيجابية حيث اعتمد المجلس الأعلى للنقابة بالإجماع ميزانية 2018 .

عقدت الجلسة برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام لمهندسى مصر وبحضور المهندس محمود مغاورى، الأمين العام والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد الصندوق والمهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد.

وقدم المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق عرض لميزانية عام 2018 بفائض لم يحدث فى تاريخ النقابة من قبل، حيث بلغ الفائض 178 مليون جنيه، لافتا أنه للمرة الأولى ايضا تقل المصروفات خلال العام الحالى عن مثيلاتها خلال العام الماضى برغم زيادة الأسعار وزيادة المرتبات بالإضافة إلى أن صندوق الرعاية الصحية شهد فائض أيضا.

وأعرب المهندس عبدالكريم آدم، أمين الصندوق المساعد السابق وعضو المجلس الأعلى الحالى عن سعادته بتقديم ميزانية بهذه الكيفية، مشيدا بجهد المهندس مؤمن شفيق، وهذا ما أشاد به المهندس هشام والى، رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

من جانبه، أكد المهندس هانى ضاحى، أن نجاح المجلس الحالى فى تقديم ميزانية بهذا الشكل هو نجاح ليس للنقابة العامة فقط وإنما للنقابات الفرعية أيضا.

يذكر أن المجلس الحالى تسلم صندوق المعاشات بعجز حوالى 222 مليون جنيه.