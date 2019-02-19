مقتل 16 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: لقي 16 إرهابيًا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالعريش. كان قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين إرهابيتين خطط عناصرهما لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش. وبمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين. وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبوعيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، ما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

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