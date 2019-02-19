قضايا الدولة تدين حادث "الدرب الأحمر" الإرهابي.. وتؤكد: لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أدان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة حادث الدرب الأحمر الإرهابي الخسيس، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن ينعم بالصحة والعافية على المصابين.

وأكدت هيئة قضايا الدولة خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة والإصرار على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن. وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها.