​"أسعار الشرائح موحدة".. وزير الكهرباء عن زيادة الفواتير: "اطمنوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل يمثلون أولوية كبيرة لدى الوزارة خاصة في ظل بدء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع مقترحات الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة؛ تنفيذا لخطة الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.

وأضاف وزير الكهرباء، في تصريحاته خاصة لمصراوي، أنه يطمئن الجميع بأن الزيادات ستكون بسيطة ومحدودة ولا داعي لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن الوزارة تحملت أعباء ومازالت على مدار السنوات الماضية، ولعل أبرزها تنفيذها أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل في تاريخ قطاع الكهرباء.

ونفى وزير الكهرباء وجود أي زيادة بأسعار الكهرباء حتى يوليو المقبل، وفقًا لخطة الدولة لرفع الدعم، مشيرًا إلى أن جميع ما يتردد بشأن التوقعات بنسب الزيادة في الأسعار الجديدة لا أساس له من الصحة و لم يتم تحديد نسبة الزيادة بشكل قاطع حتى الآن، منوها إلى أن أسعار الشرائح موحدة على الجميع.

الجدير بالذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي 2018- 2019، التي يتم تطبيقها، منذ يوليو 2018 وحتى يوليو المقبل، كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (22 قرشًا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (30 قرشًا)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (36 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (70 قرشًا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (90 قرشًا)

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (135 قرشًا)

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).