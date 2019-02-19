"الأزهر" تطلق أسماء بعض شهداء الجيش والشرطة على المباني الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة على بعض مباني المدينة الجامعية بالقاهرة.

وقال المحرصاوي، في كلمته بالندوة التثقيفية التي عقدتها الجامعة، الثلاثاء؛ احتفالا بعيد الشرطة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إن الجامعة أطلقت أسماء الشهداء "اللواء عادل رجائي والعقيد رامي محمد حسين والمقدم شريف محمد عمر والعقيد أركان حرب أحمد عبدالحميد دردير، ومن الشرطة اللواء علاء الدين عبدالكريم والعميد أحمد أمين والمقدم تامر علي حسين".

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