أخبار مصر | لأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين.. اعتماد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين.. اعتماد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، جلسته برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، وبحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد الصندوق، والمهندس أحمد السيد امين الصندوق المساعد.

وشهدت الجلسة أجواء ايجابية، حيث اعتمد المجلس الأعلى للنقابة بالإجماع ميزانية 2018.

وقدم المهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق، عرض لميزانية عام 2018 بفائض لم يحدث في تاريخ النقابة من قبل حيث بلغ الفائض 178 مليون جنية، لأفتا انه للمرة الأولى تقل المصروفات خلال العام الحالي عن مثيلاتها خلال العام الماضي برغم زيادة الاسعار وزيادة المرتبات، بالأضافة إلي أن صندوق الرعاية الصحية شهد فائض ايضا.

وأعرب المهندس عبدالكريم ادم امين الصندوق المساعد السابق، وعضو المجلس الاعلي الحالي، عن سعادته بتقديم ميزانية بهذه الكيفية، مشيدا هو والمهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، بالجهد المبذول من المهندس مؤمن شفيق.

وأكد المهندس هاني ضاحي أن نجاح المجلس الحالي في تقديم ميزانية بهذا الشكل هو نجاح ليس للنقابة العامة فقط وانما للنقابات الفرعية ايضا.

وجديرا بالذكر أن المجلس الحالي تسلم صندوق المعاشات بعجز حوالي 222 مليون جنيه.

وكانت افتتحت الدورة التدريبية بحضور كل من المهندس هانى ضاحي- نقيب المهندسين والمهندس رونالد ناموجيرا- ممثلا عن مجلس تسجيل المهندسين الأوغندى والمهندس وائل نصر- مساعد وزير الخارجية لشئون أفريقيا السابق والمهندس مؤمن شفيق- أمين صندوق نقابة المهندسين والمقرر الإعلامى والمهندس أحمد هشام- مقرر لجنة العلاقات الخارجية للشئون الأفريقية.

ويأتي ذلك فى إطار افتتاح فعاليات تدريب عشرين مهندسًا حديثى التخرج من دولة أوغندا فى الفترة من فبراير الجارى حتى 16 مارس القادم، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين نقابة المهندسين المصرية ومجلس تسجيل المهندسين الأوغندىِ.

وأشار ضاحي إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد تحولًا تاريخيًا إيجابيًا كبيرًا، خاصة بتولى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى نحو استعادة مصر لدورها الريادى والمحورى فى القارة الأفريقية والعالم العربى، مؤكدًا على ضرورة أن يمتد دور المهندسين المصريين خارج مصر لنقل التجربة والخبرة المصرية لأشقائنا الأفارقة.

وقال: إن برنامج التدريب الحالى لأشقائنا الأوغنديين ينقسم إلى قسمين حيث يحصل المتدربون على الجزء النظرى بمقر نقابة المهندسين المصرية، بينما سيتم الحصول على الجزء العملى فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وكبرى الشركات المصرية والتى تتضمن شنايدر وبتروجيت وريدكون وإنبى وغيرها من الشركات.

فيما أشار السفير وائل نصر، على أن هناك قواسم وثقافة مشتركة بين الدول الأفريقية قائلا: "إننا نمتلك ما يؤهلنا لنصبح أقوى قارة فى العالم، حيث إننا لا نفتقر إلى الموارد الطبيعية ولكن نفتقر إلى كيفية إدارتها".

من جانبه، أكد "ناموجيرا" على أن العلاقات المصرية الأوغندية قائمة منذ عهد جمال عبد الناصر، وعمل على تقويتها وتدعيمها الرئيس السيسي وتوقيع مثل هذا البروتوكول يجعلنا شعبًا واحدًا ودولة واحدة.

فيما أكد المهندس أحمد هشام، على سعادته بالتعاون بيننا وبين أشقائنا الأفارقة قائلًا: "إن البرنامج التدريبى يتخلله زيارات لأماكن عديدة بمصر، حيث تم زيارة منطقة الأزهر، وسيتم زيارة مدينة الإسكندرية والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الأماكن، شاكرًا القائمين على تنظيم هذه الدورة التدريبية".

ومن مشاركات الحضور جاءت كلمة المهندس سيف الدين أبو النجا- رئيس جمعية المعماريين المصريين، والذى أشاد خلالها بدور الهندسة والعمارة، حيث يصنعان الحضارة، أما الفن فيصنع الإبداع، موضحًا أن النقلة النوعية لا تتم إلا من خلال إعداد مهندس ذي كفاءة وجودة ليصنع أفضل حضارة.