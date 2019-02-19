أخبار مصر | منظمة خريجي الأزهر تشدد: قتل النفس من أعظم الكبائر عند الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة خريجي الأزهر تشدد: قتل النفس من أعظم الكبائر عند الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تفجير ارهابي عبوة ناسفة عقب اشتباه قوات الأمن به في منطقة الدرب الأحمر.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن قتل النفس من أعظم الكبائر عند الله، وإن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأكدت المنظمة أن هذه العمليات الغادرة لن تزعزع أمن مصر، أو تنال من استقرارها، إذ أن تأمين مصر وأهلها وعد من الله تعالى، حيث قال في كتابه: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).