شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع تطرح مناقصة زيوت نبايتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء شحنات من زيت الصويا وزيت دوار الشمس فى مناقصة عالمية.

تريد الهيئة ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس. وستقبل عروضا لما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت الصويا وخمسة آلاف طن من زيت دوار الشمس بالجنيه المصرى.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع إن الزيوت النباتية للوصول بين الخامس من إبريل والعشرين منه.