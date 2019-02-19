زحام مرورى بسبب حادثى تصادم لسيارات بمحور صلاح سالم وكوبرى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم سيارتين و اصطدمت احداهما بالسور، كما تسبب حادث تصادم سيارتين فى محور صلاح سالم فى ظهور تباطؤ لحركة السيارات و انتقلت الخدمات المرورية الى المكان لسحب الكثافات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر ومحور صلاح سالم بظهور كثافات مرورية ناتجة عن حادثى تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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