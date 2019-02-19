شكرا لقرائتكم خبر عن 556 مواطناً سجلوا أول أيام حجز وحدات مشروع "JANNA" بالقاهرة الجديدة وزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 556 مواطناً سجلوا بياناتهم أمس الإثنين 18/2/2019، وهو اليوم الأول لتسجيل البيانات، على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، لحجز 2184 وحدة سكنية، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمرحلة الثانية لمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، بمدينتى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد (1128 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة – 1056 وحدة بمدينة الشيخ زايد)، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 18 شهراً.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يستمر تسجيل البيانات (التقديم)، وهى الخطوة الأولى على الموقع الإلكترونى حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 7/3/2019، بينما يبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) الساعة 10 صباح يوم الأحد 17/3/2019، ويستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 28/3/2019، والتخصيص بأسبقية الحجز (online)، موضحاً أن شروط الحجز والاشتراطات العامة، تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائى، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة، من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنى، وبعض وحدات الدور الأرضى قد تشتمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقاً لما تُسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقاً للقواعد المُتبعة بالهيئة فى هذا الشأن.

وبشأن أسلوب السداد، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى (من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً "سارية")، ويتم استكمال سداد 15 % بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 31/3/2019 وحتى 30/4/2019، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 15 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد السابق ذكره، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 60% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، مشيراً إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5 % من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية (1 % من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه فى العام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس طارق السباعى: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ15 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

وبشأن المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المُسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح أنه يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلي ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتي تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية، مشيراً إلى أن لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة، من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المُقام عليها المبنى، ويلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة (5 % من قيمة الوحدة) عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة على الأمن والنظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للتعاقد علي الوحدة، وذلك في ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، وجميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة علي عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

وبالنسبة لخطوات حجز الوحدات بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، أشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن الخطوة الأولى (التقديم)، بدأت أمس الإثنين 18/2/2019 وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 7/3/2019، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، والبريد الإليكترونى، ويفضل تسجيل البريد الإليكترونى (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، وعن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه، ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

وأوضح المهندس طارق السباعى أن الخطوة الثانية، تتضمن المراجعة الداخلية بالبنك، وتبدأ من يوم الأحد 10/3/2019 وحتى يوم الخميس 14/3/2019، أما الخطوة الثالثة، وهى الحجز، فستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 17/3/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الخميس 28/3/2019، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز (الخطوة الرابعة) خلال الفترة من 31/3/2019 : 30/4/2019، وفى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبالغ المُسددة وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المُسددة، ويتم رد المبالغ المُسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.​