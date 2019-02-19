"دينية النواب": الجماعات الإرهابية جبانة ولن تنجح في مخططها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أدانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع أثر انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد العناصر الإرهابية، بمنطقة "الدرب الأحمر"، وانفجرت أثناء محاولة ضبطه، مساء أمس الاثنين.

ونعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، شهداء الحادث الإرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، ووصفتهم بالأبطال الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر خسيس وغادر، وإن الجماعات الإرهابية المتطرفة والظلامية جبانة وخسيسة وتريد أن تسقط الدولة، ولكن لن تنجح وسيتصدى لها الشعب المصري وقواته المسلحة وشرطته الباسلة، مستطردا: "يوما ما ستكتب مصر كلمة النهاية لهذا الإرهاب الأسود، وستقضي عليه، وكلنا وراء وخلف قواتنا المسلحة الشجاعة وشرطتنا الباسلة، وندعمهم ونساند القيادة السياسية في الحرب ضد الإرهاب، وندعو الله أن يحفظ مصر وأهلها وأن يلهم أسر الشهداء الصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".