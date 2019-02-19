وفد من زراعة البرلمان يزور سيوة ومطروح للوقوف عل مشاكل شباب الخريجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يزور وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، كلًا من مطروح وسيوة؛ للوقوف على مشاكل الصرف الزراعي بسيوة، وقرى شباب الخريجين، وتقنين أوضاع حائزي الأراضي بمنطقة الحزام الاخضر.

ووفقًا لجدول أعمال الزيارة من المقرر أن يبحث أعضاء الوفد البرلماني، آلية تجهيز سيوة لكي تصبح من أكبر المناطق المنتجة للتمور على مستوى العالم، في إطار توجهات الدولة من أجل تحقيق ذلك، بالإضافة للوقوف على مشاكل الصرف الزراعي بها وخطة النهوض بشكل عام بسيوة.

ويناقش الوفد البرلماني، إنشاء خزانات بسيوة لاستخدام مياه الأمطار في الزراعة مرة أخرى وكيف يمكن أن تكون موردًا إضافيًا من موارد المياه في مصر، بجانب مشاكل المزارعين في العلمين وتقنين أوضاع حائزي الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر.

ويضم الوفد كلا من النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب محمود هيبة، أحمد أبوخليل، صبري يوسف، والنائب سيف نصر الدين، ومن أمانة اللجنة يحيى جلال، أحمد العقاد، والسيد فراج.