العصار: المنتجات المصرية المشاركة في معرض (إيديكس) نالت تقدير المشاركين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن المنتجات المصرية المشاركة في معرض "إيديكس" بأبو ظبي نالت إعجاب وتقدير كل المشاركين.

وأشار العصار - في اتصال هاتفي لقناة (أكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن أبرز ما يعرض في الجناح المصري بالمعرض مدرعتين "إس تي 100" و"إس تي 500" كانتا مثار إعجاب الجميع لامكانياتهما العالية، علاوة على الأسلحة والذخائر والدبابات والكباري التي يتم عرضها، والتي تمثل الإنتاج الرئيسي للإنتاج الحربي.

ولفت إلى أنه التقي وزير الدفاع الكوري، ونائب وزير الدفاع في بولندا، ووزير الإنتاج الحربي في بيلاروسيا، والفريق أول محمد الحسن رئيس الصناعات الحربية في السودان، بالإضافة إلى عدة شركات "روسية وصينية وعمانية وهندية"، على هامش المعرض، حيث تم بحث التصنيع المشترك وبرامج التصنيع المشترك.. منوها بأن الطفرة التي يحاول أن يقوم بها الإنتاج الحربي بواسطة كل العاملين تأتي نتيجة تشجيع القيادة السياسية.

وبشأن تحضيرات معرض (إيديكس 2020)، قال العصار "إنه تحدث عن المعرض مع كل من التقي به في (إيديكس)، مشيرًا إلى أن ما حدث في (إيديكس 2018إ نال إعجاب جميع المشاركين، خاصة وأنه أول معرض من هذا النوع يتم تنظيمه في مصر".. كما نوه بأن هناك شركات كثيرة حجزت فعلا اشتراكات في معرض (إيديكس 2020).