انت الان تتابع ارتفاع ضحايا انفجار الدرب الأحمر لـ3 شهداء و5 مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت مصادر، ارتفاع عدد ضحايا حادث الدرب الأحمر الذي وقع مساء اليوم، إلى 3 شهداء، بعد استشهاد مدني مجهول الهوية، فضلا عن إصابة 5 من المدنيين من بينهم سيدة تم نقلهم لمستشفى الحسين. تفقدت، منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الحسين الجامعى للاطمئنان على حالة مصابى حادث الدرب الأحمر في محيط شارع الأزهر. كما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المصابين للاطمئنان على حالتهم وتقديم الرعاية لهم، كما أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الحادث.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، مساء اليوم: فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر. قامت قوات الأمن

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، مساء اليوم: فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر. قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة، التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط، أحدهما من الأمن الوطنى، والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام.