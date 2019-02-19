شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 559 مواطنًا ضمن حملة «100 مليون صحة» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فحص 559 مواطنًا في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير سارية ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

وأكد المحافظ فحص 559 مواطنًا من بينهم 352 مواطنًا في مركز العريش، و82 في بئر العبد، و52 في الشيخ زويد، و30 في رفح، و34 في الحسنة، و9 مواطنين في نخل.

وقال إن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سي أظهرت أن 546 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية و13 إيجابية، وفي تحاليل ضغط الدم جاءت نتيجة 518 طبيعية، و41 مرتفعة، وفي تحاليل السكر جاءت 534 حالة طبيعية و25 مرتفعة.

من جهته، أكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف 254 ألف و697 مواطنا، بمشاركة 120 فريق طبي موزعين على 80 نقطة فحص على مستوى المحافظة.