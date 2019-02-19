"ولاية سيناء ومتهمي أجناد مصر".. في نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 555 متهمًا في قضية "ولاية سيناء الثانية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء في قضية "ولاية سيناء الثانية".

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

- الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، حكمها في دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب امتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية والمعروفة بـ"الفزيتا".

كان المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح، قاما برفع دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

واستندت مقيم الدعوى، للمادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي؛ حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.

- نظر طعون متهمي "أجناد مصر" على أحكام الإعدام والمؤبد

تنظر محكمة النقض اليوم الثلاثاء، طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أجناد مصر"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 متهمًا، والمؤبد لـ 17 متهمًا، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ 5 متهمين، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

- محاكمة عجوز متهم بهتك عرض ربة منزل في البدرشين

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عجوز متهم بخطف وهتك عرض ربة منزل، في منطقة البدرشين.

كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم كمال عبد الكريم، 60 سنة، فلاح، مواقعة المجني عليها "علا قدري" بغير رضاها، وذلك بأن أمسك بها عنوة ووضع يده على فمها وأنفها مهددا إياها بسلاح ناري، طبنجة، وقام بجذبها إلى داخل أرض زراعية وطرحها أرضا وتحسس مواطن عفتها.