أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يدين هجوم الدرب الأحمر الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يدين هجوم الدرب الأحمر الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، حادث الهجوم الانتحارى بالدرب الأحمر، الذى أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، مشيدا بالدور البطولى الذى يقوم به ضباط وزارة الداخلية فى ملاحقة الارهابيين .
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في بيان له، قدرة مصر وجيشها وشرطتها فى القضاء على الإرهاب وأن ماحدث من عمليات ارهابية مؤخرا لن يثنى الوطن عن مواصلة مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
وشدد المجلس الأعلى للاعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وكود تغطية الحوادث الإرهابية ، مقدما العزاء لأسر الشهداء و متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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