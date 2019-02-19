أخبار مصر | الأزهر الشريف يندد بالتفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر الشريف يندد بالتفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، بإقدام إرهابي، مساء اليوم الاثنين، على تفجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة آخريْن.

ونوه الأزهر الشريف بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بعاجل الشفاء.