شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ اليوم تلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية حتى 7 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى آداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م وحتى 7 مارس المقبل، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أنه توجد عدة قواعد يجب مراعاتها عند التقديم للحج، منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو السياحة، وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرا على آداء المناسك من الناحية الصحية، حرصاً على سلامته مع ضرورة وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك .



يذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، كان قد أكد انه تم اختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى وأن مجلس أمناء المؤسسة وافق على تنفيذ عدد 4 مستويات متنوعة للحج مثل العام الماضى، وهما المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثاني فنادق4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 متر بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكى، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوى والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكى، و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوى بحد أقصى 300 متر بالمدينة هذا وتقدم كافة الفنادق وجبتي الفطار والغذاء .

على جانب آخر تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، اختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م حتى يوم 24 فبرابر الجارى، وذلك لاختيار 270 مشرفا من إجمالى 1100 متقدم، حيث تجرى الاختبارات التحريرية أون لاين على برنامج الحاسب الألى وتتضمن 60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شئون الحج وفى حال اجتياز المشرف الاختبار التحريرى سيتم إجراء اختبار شفوى ومقابلة شخصية للاختيار النهائى للمشرفين.