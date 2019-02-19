شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العثور على قنبلة جديدة في موقع حادث الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت الأجهزة الأمنية على قنبلة داخل شقة منفذ التفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر، وأمرت بإخلاء العقار واستدعاء خبراء المفرقعات لتفكيك القنبلة.

قالت مصادر أمنية إن الإرهابي يدعى الحسن عبدالله، 37 عامًا، زود القنبلة بعداد تنازلي «تايمر»، وإن العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل.

منفذ الهجوم استهدف، الجمعة، قول أمنى في محيط مسجد الاستقامة بالجيزة، وأسفرت عمليات البحث والتتبع عن تحديد مكان تواجده في حارة الدرديري بالدرب الأحمر.

حاصرت قوات الأمن الإرهابي قبل تفجير نفسه بعبوة ناسفة، ما أسفر عن مصرعه واستشهاد أميني شرطة وضابط من قوة الأمن الوطني ومباحث القاهرة.