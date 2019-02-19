شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مقدم شرطة متأثرًا بإصابته في حادث الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني إن المقدم رامي هلال، الضابط في الأمن الوطني، المصاب في حادث التفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

ارتفع بذلك عدد الضحايا إلى 3 شهداء و2 مصابين، في التفجير الذي استهدف محيط الجامع الأزهر، مساء الاثنين.